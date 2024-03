Nubi e pioggia sulla Riviera. Rinviate a sabato le fogheracce

A causa del maltempo sono state rinviate a sabato le tradizionali fogheracce di Rimini, quella del porto con i tradizionali mercatini e quelle di Viserba, Viserbella, San Giuliano e Torre Pedrera. Per la fogheracce, previste inizialmente per la serata di ieri, bisognerà dunque attendere il fine settimana a causa del peggioramento a cui è andato incontro il meteo nel corso delle ultime ore. Una decisione, quella di posticipare gli eventi, condivisa anche da altri comuni della Riviera e dell’entroterra, che hanno fatto slittare gli appuntamenti già in agenda.

"La settimana non è iniziata nel migliore dei modi – è l’analisi di Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro – Le temperature minime non subiranno grosse variazioni attestandosi tra 8 e 10 gradi, mentre le massime, dopo una temporanea flessione, torneranno ad aumentare fino a 18-20 gradi.Fino ad allora il clima resterà particolarmente mite: a poche ore dall’equinozio, le temperature si manterranno in molti casi su valori tipici della fine di aprile, dunque oltre la norma anche di 5-6 gradi. L’alta pressione infatti tornerà ad abbracciare tutta l’Emilia-Romagna fin quando un debole disturbo nuvoloso, dopo essersi addossato all’arco alpino, dovrebbe apportare qualche goccia di pioggia tra la seconda parte di giovedì e la notte su venerdì". Secondo Nanni, “il passaggio di questo fronte nuvoloso sarà accompagnato da un momentaneo rinforzo della ventilazione settentrionale e quindi da un saliscendi delle temperature. Ma la novità più interessante potrebbe riguardare il cambiamento previsto per il weekend delle Palme. Nonostante il quadro di incertezza, gli ultimi dati indicano che una perturbazione più incisiva potrebbe investire con maggiore decisione il nostro territorio regionale durante la giornata di domenica".