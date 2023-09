Nubifragio e downburst in spiaggia a Riccione: fuggi fuggi dei turisti. Video

Riccione, 14 settembre 2023 – Come annunciato per l’allerta meteo valida per la giornata di oggi, un violento temporale con downburst (ossia vento molto forte che determina lo spostamento orizzontale della pioggia) si è avvicinato alla spiaggia dal mare, nella zona tra Marebello e Riccione.

Nubifragio con downburst tra Rimini e Riccione (foto Meteo Roby)

Come riporta il tecnico meteorologo (certificato Ampro) Roberto Nanni, è successo tutto il pochi minuti tra le 16,40 e le 16,50: il cuore della perturbazione ha per fortuna scaricato in mare aperto. Ma l’avvicinarsi della nube minacciosa, associato al vento, ha causato un fuggi fuggi dalla spiaggia di chi si sta godendo questo settembre particolarmente mite.

Ma attenzione, anche per domani è stata emessa una nuova allerta meteo per temporali in Emilia Romagna e sabato potrebbe essere il giorno peggiore della settimana con possibili temporali anche molto intensi anche se localizzati.