Nubifragio oggi a Rimini: sottopassi allagati, colate di fango e strada chiusa a Morciano

Rimini, 18 settembre 2024 - Acqua che non si aspetta. Altro che benedetta. Acqua che questa notte ha inzuppato la provincia di Rimini arrivando a segnare picchi di 131 millimetri caduti dal cielo sul territorio della Valconca (89 quelli a Rimini città). Un nubifragio innescato dal ciclone Boris che non è passato inosservato con il comando provinciale dei vigili del fuoco e il coordinamento provinciale della protezione civile al lavoro a pieno organico su tutto il territorio.

Strada chiusa a Morciano a causa del maltempo; sottopassi allagati in città

Valconca

Le maggiori criticità si sono registrate in Valconca, dove nel territorio comunale di Morciano, in via Marconi, un negozio si è allagato ed è stato necessario l'intervento della motopompa per spurgare l'intasamento della linea di smaltimento acque. Sempre in via Marconi i vigili del fuoco sono poi intervenuti in un'abitazione dove si sono verificati alcuni danni per infiltrazioni dal tetto ed è stato necessario aspirare l'acqua entrata in casa della signora.

Per quanto riguarda la viabilità nella vallata si sono verificate decise colate di fango sulla Sp35-bis, via Morciano, intersezione con via Trado dove dopo la Trattoria La Romagnola è stato bloccato il traffico su via Morciano. L'arteria viaria è stata chiusa anche nel tratto a San Clemente, in prossimità di via Tavoleto. Una piccola frana si è verificata poi sulla Sp132 a Gemmano in prossimità di via Villa ma la situazione risulta già sotto controllo.

In città

A Rimini le maggiori criticità si stanno riscontrando in prossimità dei sottopassi. A risultare già allagati sono quello di via Galla Placidia, via Firenze, viale Siracusa e zona porto. Risultano al momento cinque gli interventi in abitazioni per allagamenti, per lo più di scantinati e garage. Mentre al confine con Santarcangelo, in zona Santa Giustina si registrano numerosi problemi per i campi finito sott'acqua nella notte.

Infine, a Santarcangelo i volontari di protezione civile sono al lavoro per preparare preventivamente mille sacchi di sabbia per arginare eventuali piene, nonostante il livello di allerta dei fiumi maggiori in provincia sono al momento sotto controllo.

Il caso

Criticità si registrano anche in tribunale, dove infiltrazioni dal tetto hanno provocato una pioggia interna che sta tenendo in scacco la zona del palazzo di giustizia in prossimità all'aula Falcone e Borsellino.