Nubifragio oggi sulla costa di Rimini: grandine e vento, bomba d’acqua in un quarto d’ora

Rimini, 28 agosto 2023 - Il ciclone Poppea (diventato uragano mediterraneo), è piombato oggi come una furia sulle aree costiere del riminese. Davvero una fine agosto bagnata, per i turisti della riviera.

La furia del ciclone su Rimini: nubifragio con moltissima pioggia caduta

Il meteorologo Roberto Nanni segnala che è stato un vero nubifragio: "Si segnala un'intensità massima di pioggia registrata a 397,2 mm/hr caduta nel giro di 10/15 minuti, unita a colpi di vento e locali grandinate di piccole dimensioni". In molti bagni, la furia di vento e temporale ha divelto gli ombrelloni.

L'autunno in agosto

Fine agosto con maltempo (ampiamente annunciato) e temperature in calo. Una vasta saccatura depressionaria affonda sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo che tra oggi e domani risulteranno instabili o perturbate su molte regioni della Penisola. Temperature in sensibile calo con valori che scenderanno anche di qualche grado al di sotto delle medie nei prossimi giorni. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per quanto riguarda l'inizio di settembre mostrano invece un miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale: il caldo tornerà ma senza particolari eccessi in vista.