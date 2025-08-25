Nubifragio sulla costa riminese . Alberi caduti e allagamenti . La città già pronta a ripartire

La città si è svegliata con il rumore delle pompe idrovore e delle scope. Dopo la violenza della notte, Rimini, Viserba e Torre Pedrera hanno ripreso a respirare, ma i segni del nubifragio restano.

In poche ore sono caduti 74 millimetri di pioggia, con 30/50 millimetri concentrati in venti minuti. Raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari hanno sradicato pini secolari e spezzato rami lungo via Covignano, al Parco XXV Aprile, in via della Lontra. La grandine ha imbiancato i viali della costa, mentre i sottopassi di via Siracusa, Genghini, Iolanda Cappelli, Madonna della Scala, Sacramora, via Firenze e via Costantinopoli sono stati invasi dall’acqua.

La Polizia locale, guidata dall’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, ha contato 26 interventi nella notte. Le squadre Anthea hanno rimosso rami e tronchi. Intorno alle 9.30 il sottopasso di via Iolanda Cappelli è stato riaperto, mentre gli altri sono tornati agibili in mattinata grazie all’autospurgo.

La centrale operativa provinciale dei vigili del fuoco ha registrato 300 chiamate. Dieci squadre in azione, supportate dai colleghi di Forlì, e sei della Protezione civile. "È stato un evento molto severo", ha commentato l’assessore Magrini.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad, ieri pomeriggio, ha ringraziato "vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine, volontari, uffici comunali, operatori balneari ed economici, cittadini. Grazie a loro ci siamo subito rialzati, pronti come sempre per accogliere residenti e turisti".

Sul lungomare, gli stabilimenti balneari hanno contato i danni. Ombrelloni e lettini distrutti, coperture squarciate, ma già in mattinata la spiaggia era riaperta. "Qualche danno c’è stato, ma la gente è tornata al mare. Questo è l’importante", dice il bagnino Gabriele Pagliarani.

Non solo mare. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Rimini e Cesenatico. Sulla Rimini-Ravenna un convoglio è rimasto bloccato a Bellaria-Igea Marina per una pianta caduta sui binari: 23 passeggeri evacuati dai vigili del fuoco insieme al personale Rfi. In mattinata i tecnici hanno ripristinato la linea.

La multiutility Hera ha attivato la sala emergenze: gli impianti fognari hanno retto, ma le precipitazioni eccezionali hanno provocato allagamenti in circa 30 punti della città. A Viserba e Torre Pedrera la sabbia trascinata dal vento ha invaso strade e marciapiedi. Il presidente della Regione Michele De Pascale e l’assessora al Turismo Roberta Frisoni hanno raggiunto la costa: "Siamo con i sindaci e gli operatori balneari. I danni, seppur significativi, sono circoscritti. Le spiagge sono pulite e pronte ad accogliere i turisti. L’ennesima prova di organizzazione ed efficienza di una comunità che non si ferma mai".

A metà giornata i sottopassi venivano riaperti e i negozianti del Corso d’Augusto avevano ormai ripulito le vetrine invase dall’acqua. La Romagna ha la schiena dritta, e questo i suoi abitanti lo sanno bene. Ma quella di ieri è stata una prova durissima. "Non ci abitueremo mai a eventi simili", dice Emma Petitti, consigliera regionale Pd, mentre osserva i danni sul lungomare. "La crisi climatica è qui, la dobbiamo affrontare. Intanto però, come sempre, ci rimbocchiamo le maniche".

Il conto dei danni sarà pesante, tra colture devastate nell’entroterra e blackout diffusi in città. Ma Rimini, Viserba e Torre Pedrera si sono rimesse in piedi in poche ore.