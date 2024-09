Nudo in strada lancia sassi contro le auto in transito: paura tra i cittadini

Rimini, 29 agosto 2024 – Scene di ordinaria follia oggi, verso le 8, tra le vie Carlo Alberto Dalla Chiesa e Flaminia Conca, non lontano dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Rimini. Un uomo di origine africana, completamente nudo fatta eccezione per i calzini, ha attraversato a piedi le corsie incominciando a lanciare sassi contro le macchine in transito e contro quelle in sosta.

Grande paura tra gli automobilisti che, per loro sfortuna, si sono imbattuti nello scalmanato. Sono stati quindi minuti di follia, in un orario di punta della giornata in cui il traffico è molto intenso. Uno dei sassi scagliati dall'uomo ha colpito di striscio un'auto di passaggio, ma il conducente ha tirato dritto senza fermarsi.

L'esagitato si è inoltre avvicinato ad una vettura in sosta tentando di aprire lo sportello, ma la persona presente all'interno dell'abitacolo fortunatamente aveva fatto in tempo a chiudersi dentro. La presenza dell'invasato ha attirato l'attenzione di una pattuglia del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega" impegnata nell'operazione "Strade Sicure".

I militari sono scesi dall'auto e, per prima cosa, si sono occupati di mettere in sicurezza l'area, allontanando i passanti e bloccando temporaneamente il traffico.

In quel momento sono sopraggiunti anche i carabinieri. I militari dell'esercito e quelli dell'Arma si sono avvicinati all'uomo. Quest'ultimo, alla vista delle divise, ha accennato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. E' stato fermato e accompagnato in caserma per l'identificazione. Nei suoi confronti dovrebbe scattare una denuncia a piede libero. E' stata inoltre interessata la direzione sanitaria dell'ospedale per un eventuale Tso.