"Numeri record dopo anni bui"

Le somme si tireranno tra qualche giorno. Ma l’impatto del Capodanno sul turismo è stato veramente notevole. Come conferma anche il sindaco Jamil Sadegholvaad: "I riscontri che mi arrivano da chi gestisce alberghi, ristoranti, pubblici esercizi sono molto positivi. Una grande ripresa, da record, dopo i due precedenti Natale e Capodanno, trascorsi a scartamento ridotto". Merito "del cartellone degli eventi, molto apprezzato". E così "a Capodanno la città ha ripreso a marciare a ritmi uguali se non addirittura superiori alla fase pre-Covid". In molti alberghi di Rimini la permanenza media è di 3 o 4 giorni, ma c’è chi si fermerà fino alla Befana. Per Patrizia Rinaldis, presidente di Aia, "l’occupazione in molti dei 400 hotel aperti è arrivata al 90%, e c’è chi ha fatto il pienone. Il ’brand Rimini’ a Capodanno si è confermato molto competitivo". Nonostante l’aumento (fisiologico) dei prezzi negli hotel a causa del caro bollette.