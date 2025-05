Numeri record nel mese di aprile. La meta più richiesta è Budapest

Per il ’Fellini’ buona la prima. Il mese di aprile rappresentava un test per la partenza della vera e propria stagione estiva, e i risultati sono molto più che incoraggianti, sottolinea l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci (nella foto).

"Si tratta di un mese che ha registrato – spiega Corbucci – un incremento del 27,5% rispetto allo stesso mese del 2024 ed un significativo +53% rispetto ad aprile 2019. Questi dati, compresi quelli cumulativi da inizio anno, sono in linea con le nostre previsioni iniziali, che stimano un volume totale a fine anno di circa 450 mila passeggeri". Al buon risultato hanno contribuito anche i nuovi voli di EasyJet con Londra Gatwick e Basilea. "I primi dieci voli hanno registrato un load factor (la percentuale di riempimento, ndr) del 73%, evidenziando un buon livello di occupazione per i primi voli di una nuova destinazione".

Mediamente il load factor nei primi quattro mesi dell’anno e per tutte le destinazioni si è attestato sul 79%, un dato positivo se si pensa che è riferito alla stagione fredda. Nel primo quadrimestre il numero dei passeggeri è stato di 61.872, di cui quasi 36mila nel solo mese di aprile. Numeri migliori rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid e prima del conflitto in Ucraina, quando nei primi quattro mesi i passeggeri furono il 29% in meno.

Il mese scorso la destinazione più gettonata è stata Budapest con 7.344 passeggeri, equivalenti al 20,6% del numero complessivo degli utenti del Fellini. I nuovo voli di EasyJet sono stati 20 in tutto in aprile, ma già in grado di pesare per un 4,1% sul totale dei passeggeri. Il vettore più importante per lo scalo riminese rimane Ryanair con 264 voli nei primi quattro mesi e il 63,8% dei passeggeri complessivi dello scalo.