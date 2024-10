Nuova apertura in centro: "Un segnale importante"

Tra le tante chiusure che si sono registrate negli ultimi tempi in centro, arriva in corso d’Augusto un brand internazionale di alta moda. Ha aperto infatti qualche mese fa Falconeri, marca di abbigliamento facente capo al gruppo Calzedonia. Il negozio di abbigliamento e maglieria in cashmere e filati pregiati è presente in quasi cinquanta stati del mondo e negli ultimi mesi è sbarcato per la prima volta a Rimini. Il gruppo Calzedonia, di cui fa parte Falconeri, raggruppa altri sette brand internazionali come Intimissimi, Antonio Marras, Tezenis, Signorvino per il food and beverage e Cantiere del Pardo per gli yatch di lusso. Eccellenza italiana, è nata a Vallese di Oppeano, in provincia di Verona nel 1987.

Falconeri è specialista in capi confezionati con tessuti di ottima qualità e abbigliamento uomo e donna in puro cashmere di capra.

Il caloroso benvenuto di Rimini non si è fatto di certo attendere, tanto che mesi fa, alla vigilia dell’apertura del negozio in corso d’Augusto, il presidente provinciale della Confcommercio Gianni Indino aveva salutato con soddisfazione l’arrivo di Falconeri. "L’apertura in centro di un brand così importante è un segnale positivo per Rimini e tutta la zona del centro".