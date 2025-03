Nuova associazione Alba: Antonella Semprini eletta presidente, Davide Zamagni sarà il vice

È Antonella Semprini dell’hotel Ca’ Bianca la presidente della nuova associazione Riccione Alba. A eleggerla è stato ieri il direttivo, che ha affidato la vicepresidenza a Davide Zamagni del Bagno 112, la segreteria a Lina Palladino dell’hotel Arizona, la tesoreria ad Arnaldo Bugli del Bagno Alfredo 111 e la delega agli eventi a Daniele Tomassini dell’hotel Vergilius. Saranno coadiuvati da Alessandro Corazza della ristorante Tanimodi, Cinzia Ferri dell’hotel Imperiale, Mauro Montanari dell’hotel Atilius, Valeria Bigi dello Stappo bar enoteca, Giulio Protti dello Spendibene e Teresa Ricci della tabaccheria Ugolini. Nell’incontro di ieri è stato deciso di convocare il primo consiglio direttivo, che per l’occasione sarà aperto a tutti i soci. Nello specifico verterà sul tema della sicurezza. L’appuntamento è per giovedì 10 alle 14 al ristorante Tanimodi. In settimana l’associazione verrà poi costituita formalmente.