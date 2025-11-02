Nuova associazione albergatori: a guidarla l’ex assessore Tonini

Nasce a Misano una nuova associazione albergatori. Una realtà che non ha nulla a che vedere con l’Aia misanese legata a Federalberghi nazionale. Il nuovo soggetto è collegato a Conflavoro, come già accade a Rimini con l’associazione presieduta da Corrado Della Vista. A Misano l’associazione albergatori Conflavoro è stata appena costituita "e vede presenti al momento una decina di soci fondatori" premette colei che si è assunta in questa prima fase l’onere di guidare la nuova realtà da presidente. Stiamo parlando di Manuela Tonini, un nome noto a Misano anche perché fino allo scorso anno era assessore nella giunta del sindaco Fabrizio Piccioni con deleghe alla cultura, biblioteca, rapporti con i comitati, e demanio. Ma prima ancora, con sindaco Stefano Giannini, aveva ricoperto il ruolo di assessore al Turismo tra il 2014 e il 2019. Oggi Tonini compare tra i fondatori del nuovo gruppo, determinato a portare proposte e problemtiche degli albergatori e non solo, all’attenzione delle istituzioni.

L’obiettivo, spiegano i fondatori dell’associazione, è "promuovere e valorizzare l’offerta turistica e ricettiva del nostro Comune". Inoltre "l’iniziativa, promossa da un gruppo di imprenditori locali del settore alberghiero ed extra-alberghiero, mira a rafforzare la collaborazione tra operatori del turismo, favorire la crescita professionale e contribuire allo sviluppo di una Misano Adriatico sempre più accogliente, sostenibile e innovativa". Una della caratteristiche del nuovo soggetto sta nel non essere vincolata al settore alberghiero. "Siamo aperti alla partecipazione di operatori di altre categorie" chiude Tonini.

a.ol.