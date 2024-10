Nuova cartolina per Marebello: "Sarà un lungomare da dieci"

Cambia faccia anche il tratto di lungomare da Marebello a Rivazzurra. Sono iniziati i lavori di trasformazione del cosiddetto tratto 7. Il cantiere era già stato presentato dagli amministratori ai cittadin,i come anche le tempistiche e le fasi dei cantiere che si divideranno in due parti. Nella prima, partita ieri, l’intervento riguarderà la parte di lungomare che va dal bagno 100 ai giardinetti di Rivazzurra. Si tratta della naturale prosecuzione dei lavori ultimati in estate, che hanno riqualificato il tratto da piazzale don Ugolini (ex Gondar) fino all’altezza di viale Siracusa.

Al termine della prossima estate, Palazzo Garampi è intenzionato a far partire i lavori per riuscire a completare l’intero tratto del lungomare, fino a raggiungere Miramare. In questo modo si creerà continuità tra il tratto di Parco del mare realizzato in estate fino a via Siracusa, e quello di Miramare. Un lungo boulevard verde per la zona sud di Rimini. Al termine anche della seconda fase dei lavori la città potrà contare su circa 10 chilometri di lungomare riqualificati da Torre Pedrera fino a Miramare. Nel conto va messo poi anche San Giuliano, in attesa degli interventi – rientranti nel progetto Atuss – per realizzare il nuovo boulevard stile Parigi lungo l’antico portocanale.

Per tornare ai lavori in zona sud "sarà un’opera in due fasi – fa il punto il sindaco Jamil Sadegholvaad – organizzata in modo tale da integrarsi con i lavori avviati pochi giorni fa delle due infrastrutture idrauliche: le vasche di accumulo e laminazione a Rivazzurra e Bellariva. Importanti investimenti per dare un nuovo slancio alla zona di Rimini sud, accrescere il nostro appeal turistico, fondamentale per l’economia della città, e soprattutto aumentare la qualità della vita per quanto riguarda servizi, sostenibilità ambientale e l’accessibilità".

Il sindaco introduce così un secondo tema altrettanto caro a Palazzo Garampi. Si lavorerà sopra e sotto, sul lungomare, per realizzare quegli interventi contro gli allagamenti e a tutela della qualità del mare. Proprio per questo i lavori sul lungomare sono suddivisi in due fasi, così da coordinarsi con i lavori del Psbo che Hera ha fatto partire per realizzare le vasche di accumulo a ridosso della spiaggia. La scorsa settimana sono partiti i lavori per la realizzazione della vasca di accumulo alla fossa Rodella a Rivazzurra (viale Regina Margherita), al confine con Miramare. A dicembre è previsto l’avvio dei lavori anche per la seconda infrastruttura, la vasca di laminazione e prima pioggia al Colonnella 2 in fondo a viale Firenze a Bellariva. Sulle due vasche nasceranno altrettanti belvedere sul modello di piazzale Kennedy. I cantieri del Psbo saranno al centro dell’incontro pubblico promosso dal Comune in collaborazione con la Federalberghi, che si terrà oggi alle 18 all’Hotel Yes Touring di viale Regina Margherita a Miramare.

Andrea Oliva