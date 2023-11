Nuova casa della salute lungo la Statale

La rivoluzione sanitaria dell’emergenza-urgenza a Rimini parte da Miramare, con l’individuazione dell’immobile che nell’area più a sud della città vedrà per prima la realizzazione della casa di comunità secondo il nuovo approccio integrato sociale e sanitario promosso dalla Regione. Le Case di Comunità riminesi saranno tre, una a nord in viale Padre Igino Lega, una in via Settembrini accanto all’ospedale Infermi e la struttura di Miramare individuata lungo la Statale di circa mille metri quadrati di superficie, ritenuta idonea ad ospitare il nuovo presidio che coordinerà gli interventi sanitari e sociali del territorio limitrofo.

Con il ‘reperimento’ dell’edificio si aggiunge così un nuovo tassello all’interno dell’iter di concretizzazione della medicina territoriale. Insieme all’Università di Bologna e all’Ausl Romagna il distretto di Rimini intende sviluppare il ‘Piano Distrettuale di Contrasto alle Diseguaglianze di Salute’ al fine di dare attuazione al rafforzamento dell’assistenza territoriale e della parità di accesso alle cure attraverso la messa a sistema di una varietà di servizi integrati e la creazione di nuovi spazi.