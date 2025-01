Nuova casa per gli universitari. Uno studentato all’ex Corderia: "Sarà pronto tra un anno e mezzo"

Niente case popolari in via Marconi. Lì, nel grande edificio in rovina dell’ex Corderia di Viserba, al posto di 9 alloggi sarà ricavato uno studentato per gli universitari. Una struttura che, una volta riqualificata, potrà ospitare fino a 30 ragazzi. È un’ottima notizia per l’ateneo riminese e i tanti studenti fuorisede che frequentano il campus. Perché, anche a Rimini, i costi per gli alloggi degli universitari negli ultimi anni sono saliti alle stelle. Gli studentati sono pochi, quasi tutti privati (l’unico gestito dall’università è quello ricavato all’ex hotel Palace) e il progetto di realizzarne uno a Palazzo Lettimi. E l’invito del Comune a mettere a disposizione vecchi hotel in disuso a favore degli studenti, finora, è caduto nel vuoto.

Una risposta concreta arriverà con il studentato che sarà realizzato a Viserba, nell’area ex Corderia dove la società Renco sta costruendo un nuovo maxi quartiere residenziale. Tra le opere pubbliche previste – in cambio delle palazzine – c’era il recupero di un vecchio edificio in via Marconi, nel quale Renco avrebbe dovuto realizzare 9 case popolari. A dicembre il Comune, l’università e la Renco hanno capito che valeva la pena provare a sfruttare gli ingenti fondi messi a disposizione dal Pnrr per gli alloggi destinati agli universitari. Sul piatto ci sono complessivamente 1,2 miliardi di euro, ovvero 20mila euro per ogni posto letto ricavato. E fin qui gran parte dei fondi è rimasta inutilizzata. Il Comune ed Er.go, l’azienda regionale per il diritto agli studi degli universitari (che gestisce gli studentati e altri servizi) hanno avanzato la proposta a Renco, che ha prontamente accettato il cambio di programma dei lavori. Che saranno molto rapidi: l’obiettivo è avere lo studentato di Viserba (che Renco cederà gratuitamente) pronto per luglio 2026.

La struttura partirà iniziamente con 24 posti letto, con la possibilità di arrivare fino a 30. A gestire studentato sarà Er.go, che avrà in concessione l’immobile per 20 anni e si farà carico degli arredi. Gli alloggi avranno stanze singole e doppie, gli studenti pagheranno un affitto calmierato.

"Rimini – osserva la vicesindaca Chiara Bellini – è la prima città in Emilia Romagna a sfruttare questa opportunità. Lo studentato sarà una risposta concreta ai bisogni degli studenti fuorisede del nostro campus, che rappresentano il 44% degli iscritti". Un progetto che "dimostra la volontà – conclude il sindaco Jamil Sadegholvaad – di risolvere l’emergenza abitativa e di radicare sempre di più l’università a Rimini".