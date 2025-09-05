Nuova caserma dei pompieri: "Sopralluogo fruttuoso"

Un invito speciale, quello mosso dalle fiamme Rosse di Cattolica, per mostrare alla sindaca Franca Foronchi la caserma cattolichina, distaccamento fondamentale per la sicurezza di tutto il territorio a sud di Rimini. Una visita che ha permesso di conoscere da vicino gli spazi attuali e, soprattutto, di ricevere rassicurazioni sull’avanzamento del progetto per la nuova sede che sorgerà nella zona artigianale. Una struttura vitale per la Regina, soprattutto nei mesi estivi, quando la città arriva a ospitare fino a 80mila persone tra residenti e turisti.

Nella giornata di ieri la prima cittadina, accompagnata dal comandante provinciale, dal consigliere comunale e vigile del fuoco in servizio Roberto Franca, insieme alla squadra al completo di Cattolica, ha preso parte a un vero e proprio tour della caserma. "La nostra attenzione è sempre alta sul distaccamento della nostra città – ha commentato Foronchi –. Quello di ieri mattina è stato un incontro molto importante, nel quale abbiamo avuto rassicurazioni sullo stato di avanzamento della progettazione della nuova sede che sorgerà nella zona artigianale di Cattolica".

I lavori, secondo la tabella di marcia prevista dal Pnrr, dovranno essere conclusi entro il 2026, pena la perdita dei fondi. "Visitando l’attuale struttura abbiamo preso atto di esigenze che richiedono un intervento non più rinviabile – ha proseguito la sindaca –. Il lavoro dei vigili del fuoco è fondamentale per tutti noi e deve essere sempre sostenuto e valorizzato".

Un esempio recente dell’importanza del distaccamento di Cattolica è l’incendio che ha colpito qualche mese fa l’hotel Haway: in quel caso la prontezza dei pompieri ha permesso di domare rapidamente le fiamme e contenere l’emergenza. La visita ha offerto anche l’occasione per esprimere, a nome della città, un sentito ringraziamento alle fiamme rosse per il lavoro svolto quotidianamente. "Ancora un grazie a tutti i vigili – ha concluso Foronchi – che svolgono un lavoro spesso pericoloso, arrivando anche a mettere a rischio la propria vita per garantire la sicurezza di tutti i cittadini".

Federico Tommasini