Nuova ciclabile, battesimo con Baronchelli e la nipote di Girardengo

Sarà una festa vera, per chi ama la bicicletta. Con vecchi campioni e gli appassionati in sella per una corsa... titanica. Il 15 giugno a Santarcangelo verrà finalmente inaugurata la nuova pista ciclabile che da San Martino dei mulini arriva nel capoluogo. Il taglio del nastro avverrà in occasione de La Titanica, corsa ciclistica non competitiva di San Marino su bici d’epoca alla quarta edizione: per la prima volta farà tappa a Santarcangelo in nome dell’accordo di promozione turistica e valorizzazione stretto tra il Comune e la Repubblica sammarinese. "Abbiamo ultimato in questi giorni la ciclabile, che da San Martino dei mulini si snoda lungo un percorso di 1.610 metri che passa dalla nuova passerella sul fiume Marecchia. L’inaugurazione – spiega il sindaco Filippo Sacchetti – si terrà il 15 giugno e sarà un momento di festa, che stiamo organizzando insieme alla Pro Loco e ’Città viva’". Meglio tardi che mai: le modifiche progettuali al percorso (nel tratto tra il ponte e la rotatoria della strada di Gronda) hanno allungato i tempi dei lavori. Ora la ciclabile è pronta e sarà inaugurata il 15 con La Titanica. I ciclisti passeranno dalla nuova pista, poi il ristoro in piazza Ganganelli. "Avremo come ospiti Michela Moretti Girardengo, presidente del Giro d’Italia d’epoca e nipote del campione Costante Girardengo, e un’altra gloria del nostro ciclismo come Gianbattista Baronchelli. Con loro presenteremo il nuovo tracciato e pedaleremo insieme, dietro ai corridori, in bici e abiti d’epoca".