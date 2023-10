Nuova direttrice per Visit Rimini

Cambio per la direzione di Visit Rimini. È Coralie Delaubert, già in forze a Ieg – come marketing manager – la nuova direttrice. Prende il posto di Valeria Guarisco, che era al timone dal giugno 2020. "Ringrazio la società che mi ha dato questa straordinaria opportunità – dice la Guarisco – Rimini è una bellissima città ed è stato un piacere svolgere la mia attività qui". Dal canto suo, la Delaubert si definisce "felice e onorata del nuovo incarico di destination manager di Visit Rimini. Rimini è la città in cui ho deciso di vivere e di lavorare perché offre uno stiledi vita formidabile nonché esperienze di turismo e business uniche. La mia passione è l’industria degli eventi, accolgo questa opportunità con grande entusiasmo e la voglia di far crescere la destinazione Rimini insieme a tutta la squadra di Visit Rimini".