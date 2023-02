Nuova donazione all’emporio solidale

Nuova donazione all’emporio solidale ‘U i è da magné’ di Santarcangelo da parte della Pro loco locale. Cinquecento euro in buoni spesa sono stati consegnati ieri mattina dal presidente dell’associazione Filiberto Baccolini e della referente del gruppo CiViVo ‘Vèn eulta’ Giorgia Spada. Al momento della consegna dei buoni spesa, erano presenti anche la sindaca Alice Parma e l’assessore ai servizi sociali Danilo Rinaldi. "Ringraziamo Pro loco e gruppo ‘Vèn eulta’ – dicono gli amministratori – per un impegno costante nei confronti della città attraverso un’attività che, per entrambe, lega la valorizzazione del territorio al sostegno della rete sociale". Accanto all’apertura dell’emporio i volontari sono al lavoro per preparare anche gli allestimenti di Carnevale, per promuovere l’attività solidale e raccogliere ulteriori fondi e donazioni. Porteranno in scena un carro allegorico che sfilerà per le vie della città: i partecipanti, un centinaio, saranno vestiti con costumi realizzati a mano con materiali riciclati, tutti dedicati al mondo dell’emporio, dalla pasta agli altri beni alimentari e prodotti per la casa.