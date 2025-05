Spunta una nuova edicola a Viserba: “Così abbiamo ripensato il Cristallo”

Rimini, 5 maggio 2025 – In una fase storica complessa per chi continua a credere nelle serrande che si alzano piuttosto che abbassarsi, la festa per l’inaugurazione della nuova tabaccheria-edicola ’Il Cristallo’ a Viserba. La fresca iniziativa imprenditoriale è cominciata da sabato, quando ha aperto appunto i battenti l’edicola che ora andrà ad arricchire l’offerta commerciale del lungomare.

’Il Cristallo’ porta la firma dei fratelli Davide e Sandro Russo, volti molto noti in zona: Davide, infatti, è da anni titolare del ristorante-pizzeria ‘La tavernetta sul mare’, mentre Sandro è stato a lungo il gestore dell’edicola di piazza Pascoli, chiusa da un paio di anni.

Per prima cosa i due, rilevando l’ampio negozio di via Dati 66, hanno scelto così di implementare l’offerta della tabaccheria e oggettistica varia, storicamente presente, col servizio di edicola che appartiene appunto alle radici imprenditoriali del fratello Sandro Russo.

“Ma non solo – dicono all’unisono i parenti Davide e Sandro – Anche se l’insegna rimane invariata (‘Il Cristallo’, ndr), ora, oltre ai tabacchi, si potranno acquistare soprattutto i giornali e anche riviste e articoli di cartoleria”.

Il cambio di passo per rinnovare i prodotti in vendita nell’attività non si ferma qui. “Abbiamo aggiunto anche un reparto con bottiglie di vini pregiati e un punto vendita per i prodotti che escono da ‘Fabric Lab’ di Rivabella – continuano i fratelli Davide e Sandro Russo –, l’altra nostra attività dove ci occupiamo di stampe personalizzate e momentanee di abbigliamento e oggettistica”, per un nuovo punto di riferimento a Viserba.