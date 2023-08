Nuova Ferrarin, ecco il bando di agosto

Nessun rischio di perdere i tre milioni di fondi del Pnrr riguardo la scuola Ferrarin: lavori già affidati, in pieno agosto. Procediamo come previsto. E’ in sintesi quanto ribadisce l’amministrazione comunale rispetto a tempi e modalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L’attività amministrativa che lega di Bellaria Igea Marina al Pnrr prosegue puntuale – chiarisce il sindaco Filippo Giorgetti – rigorosa e rispettosa delle tempistiche sottese ai finanziamenti del Pnrr. Positivo che proprio in pieno agosto, grazie al grande lavoro degli uffici e dei nostri collaboratori, sia stato compiuto un passo così importante per il futuro del nostro mondo scolastico". Che annuncia la pubblicazione della procedura per l’affidamento dei lavori che interessano la scuola. L’avviso, pubblicato l’altro ieri, posa la prima pietra ideale di un’opera chiave, l’intervento di miglioramento sismico della più grande scuola primaria del territorio.

"Un intervento dal valore complessivo di quasi 3 milioni – aggiunge Giorgetti – che aumenterà gli spazi a disposizione dell’attività didattica della Ferrarin, con nuove aule, laboratori ed una nuova palestra: il tutto pensato e realizzato secondo criteri ambientali di qualità e di vivibilità, anche in termini di progettazione antisismica. Una rigenerazione moderna, sostenibile e innovativa, che ha raccolto l’apprezzamento della cittadinanza e del mondo legato alla scuola anche in occasione dell’incontro pubblico sull’edilizia scolastica, molto partecipato, organizzato dall’amministrazione lo scorso aprile". Quanto ai tempi di realizzazione, l’iter procede come annunciato: con l’aggiudicazione dei lavori prevista nell’autunno, una volta conclusa la procedura di gara, e poi il via al cantieramento con completamento delle opere nel 2026.

"Lavori – continua il sindaco – che verranno svolti con un cronoprogramma tale da non interferire con l’attività didattica, cominciando dapprima con la costruzione della nuova palestra. Solo a quel punto, sarà demolita quella esistente ormai obsoleta e verranno realizzate le nuove aule". L’importante rigenerazione della Ferrarin – ultimo plesso edificato in città, nel 1976 – completa una rivisitazione globale degli edifici scolastici. Di cui è parte l’altro grande intervento beneficiario di fondi Pnrr, la nuova scuola primaria che sarà realizzata, sempre entro il 2026, in via Rossini. "Opere grazie alle quali – conclude – Bellaria sarà finalmente dotata di due cittadelle che ruotano attorno a scuole primarie moderne e di qualità, con spazi pensati per la didattica e per lo sport, ispirati al principio di benessere e vivibilità del tempo scolastico, adeguati sismicamente e più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale".