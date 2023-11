Nuova illuminazione in viale Dante

Nuova luce in viale Dante, nel tratto che va da piazzale Ceccarini fino a viale Verdi. Circa un chilometro di viale avrà una nuova illuminazione. Non si tratta del rifacimento dell’arredo urbano, cosa che richiede tempi più lunghi ed anche maggiori risorse, ma qualcosa cambierà. Ad oggi sono ancora presenti lampioni che sviluppano luce non dall’alto in basso, ma perpendicolarmente alla sede stradale. Per la normativa vigente, spiegano dal municipio, questi corpi illuminanti non possono rimanere. Dunque in Comune hanno deciso di procedere con la sostituzione di tutti questi lampioni e al medesimo tempo andranno a cambiare i corpi illuminanti dei rimanenti lampioni. Questo lavoro verrà svolto dalla City Green light, l’azienda che da tempo ormai sta sostituendo le lampade nell’illuminazione pubblica cittadina, cosa che ha già portato un cospicuo risparmio energetico nelle casse del Comune. I lavori inizieranno questa settimana e si protrarranno fino alla prima metà di febbraio, quando l’intera illuminazione sul chilometro di viale interessato sarà stata rimessa a nuovo. Per i lampioni già con luce dall’alto verso in basso, e dunque da non sostituire, è prevista la riverniciatura.