Nuova luce a Cattolica: affare da 5 milioni

Cattolica cala l’asso con il risparmio energetico negli impianti comunali, compresi i 6mila lampioni pubblici: ci sarà un project financing dedicato all’efficientamento. Andrà a bando nelle prossime settimane un appalto per migliorare tutti gli impianti energetici di Cattolica, a partire dall’illuminazione pubblica, abbattendo così i consumi (addirittura del 75% per i lampioni) e le emissioni di Co2. I privati dovranno investire oltre 5 milioni di euro che recupereranno poi nella gestione degli impianti energetici comunali per oltre 15 anni. Il Comune rinnoverà strutture, lampioni e pompe di calore a costo zero. "Il progetto prevede tre interventi principali – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni – Chi vincerà il bando investirà subito 5 milioni di euro per i numerosi interventi che andrà ad effettuare migliorando le nostre infrastrutture e gli impianti energetici, recuperando poi tale importo dal canone che l’ente pubblico corrisponderà a chi gestirà tali infrastrutture. Ma noi miglioreremo l’efficientamento energetico degli impianti termici degli edifici pubblici, con particolare attenzione alla gestione del calore. Verranno introdotte soluzioni innovative e sostenibili, come le pompe di calore, per ridurre i consumi energetici e migliorare le prestazioni ambientali degli immobili pubblici. Riqualificheremo completamente la pubblica illuminazione attraverso un intervento che interesserà tutti i lampioni non ancora aggiornati negli ultimi anni. Saranno sostituiti i pali ammalorati, aggiornati i quadri elettrici, rinnovati i cavi e riqualificate le linee elettriche. L’obiettivo è quello di raggiungere una copertura del 100% con i led, garantendo una città completamente illuminata in modo sostenibile ed efficiente. Verranno installati pannelli fotovoltaici su diversi edifici pubblici".

La progettazione è durata tre anni: "È un passo decisivo verso un impatto ambientale misurabile, a beneficio dell’intera comunità e delle generazioni future – conclude l’assessore – Puntiamo a un risparmio energetico stimato del 75%. Tutto questo grazie alla sostituzione di vecchi apparecchi con lampade led ad alta efficienza, alla messa a norma dei quadri elettrici, e all’introduzione di sistemi intelligenti di telecontrollo e gestione automatica".

Luca Pizzagalli