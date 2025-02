Nuova luce in arrivo per i viali delle Regine

Nuova luce per i viali delle Regine. In giunta è passata una delibera che prevedeva una spesa di 200mila euro per un generico ‘potenziamento della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici per l’anno 2025’. In realtà al centro di questi investimento ci sono i viali delle Regine che godranno di un ammodernamento e di adeguamento tecnologico sostenibile dell’illuminazione pubblica. Ne avrà un vantaggio anche il Comune in termini di costi considerando il fatto che i consumi energetici verranno ridotti grazie alla sostituzione delle vecchie lampade con tecnologia ‘a scarica’ con moderni apparecchi a led. Non solo, altro obiettivo di Palazzo Garampi è quello di abbattere l’inquinamento luminoso e, contestualmente, migliorare la qualità della luce anche ai fini della sicurezza. Nei viali delle Regine saranno ricollocati i punti luce sui nuovi pali predisposti dopo i lavori di Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, che di recente ha sostituito i pali in cemento della linea filoviaria. Al medesimo tempo verranno effettuati interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti esistenti, con ristrutturazioni, ampliamenti e ripristini per garantire funzionalità e sicurezza. Saranno sostituiti i pali di sostegno deteriorati. "Il potenziamento dell’illuminazione dei viali delle Regine si innesta in un quadro di interventi più ampio finalizzato a valorizzare e migliorare la vivibilità di due arterie strategiche del nostro territorio e che appartengono all’anima della zona mare - precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli -. Contestualmente, l’intervento non si limita alle sole vie principali, ma si estende anche alle zone residenziali e meno ‘di passaggio’".