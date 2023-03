Nuova luce nei quartieri oltre la Ss16

Più luce nei quartieri a monte della statale 16. Il programma del Comune prosegue, e dopo gli impianti di via Valverde si avviano alla conclusione anche i lavori di potenziamento e riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle zone di Sant’Aquilina e via Orsoleto. I lampioni fanno parte di un progetto più ampio di potenziamento dell’illuminazione diffusa su tutto il territorio. L’investimento complessivo ammonta a 350mila euro da esaurire entro l’anno. I lavori per i nuovi impianti di pubblica illuminazione ripartiranno dopo la pausa pasquale, concentrandosi nelle vie Montevecchio, Pradella e Piana. In precedenza, nel corso del 2022, erano stati completati gli impianti in via Montescudo, da Ghetto Casale in direzione Gaiofana, che ha reso quel tratto di strada più illuminato, sicuro e fruibile. Nuova luce anche per via Ca’ del Drago, strada di collegamento tra via Montescudo e via Coriano, che porta a San Martino Montelabbate. Un nuovo impianto già completato anche nel tratto di via Coriano che da Ghetto Case Bruciate (zona Tombanuova) conduce a via San Salvatore. Infine nuova illuminazione su via Olmo longo, strada che congiunge via Coriano a via Casalecchio.

"Si tratta di un progetto esteso a tutti i quartieri a monte della statale 16 - precisa l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli - per il quale è stato fatto un’importante investimento, che risponde alle esigenze raccolte attraverso oltre un anno di confronti con i cittadini delle diverse zone".