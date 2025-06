Nuova luce per il ponte di Tiberio

Nuova luce sul Ponte di Tiberio in attesa del vero e proprio cantiere che avvolgerà il ponte romano con i ponteggi a partire dalla primavera del prossimo anno. La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo che intende valorizzare il Ponte di Tiberio. Il progetto, condiviso con la Soprintendenza, comprende una fase di restauro e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione su entrambi i versanti del ponte.

L’intervento di restauro si svilupperà sulla base degli esiti dei rilievi tridimensionali e fotogrammetrici del ponte eseguiti con un drone, e sulla base del materiale fotografico raccolto. I dati hanno consentito una mappatura dei materiali e delle aree su cui operare. Le lavorazioni dovranno tuttavia mantenere la patina originaria della pietra.

Entro la fine di quest’anno partiranno le lavorazioni per realizzare una nuova illuminazione che sappia valorizzare il ponte su entrambi i lati. Attualmente l’illuminazione si concentra per lo più sul lato a monte. Il nuovo progetto prevede l’installazione di un nuovo impianto a tecnologia LED. I fasci di luce sono pensati per richiamare nel corso della notte l’effetto della luce solare diurna, utilizzando gli stessi toni del bianco emessi dal sole durante lo scorrere della giornata e la stessa inclinazione delle ombre.

"Il gradiente di bianco e l’intensità luminosa - spiegano dall’amministrazione - varieranno seguendo un ciclo impercettibile se osservato in tempo reale, ma apprezzabile guardando il ponte in diversi momenti della notte".

Per i lavori di pulitura della pietra, le operazioni di restauro necessitano di temperature superiori a dieci gradi e la chiusura per tre settimane del ponte per consentire il montaggio dei ponteggi. La direzione lavori ha deciso di posticipare il cantiere ai primi mesi del 2026, tra marzo e aprile.