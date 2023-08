Nuova luce per il porto, sistemate banchine e casette dei pescatori

Due casette per sbarcare il pescato, dotate di celle frigorifere, e interventi per migliorare l’uso delle banchine del porto, sia la destra che la sinistra. Gli interventi per un costo complessivo di 870mila euro finanziato per l’80% dalla Regione, sono finiti nei giorni scorsi. La maggior parte dei lavori ha riguardato il molo di levante ‘Capitan Giulietti’. E’ stato installato un nuovo impianto di illuminazione con luce a led, con la predisposizione degli impianti di alimentazione a servizio degli operatori della pesca. Nuova luci a led per la banchina di destra, dove sono stati sostituiti 32 parabordi di attracco per i pescherecci. Nella banchina di sinistra è stata ripristinata la pavimentazione in selciato del tratto usato dai pescatori, e sono stati sostituiti 8 parabordi. Infine i due locali per lo sbarco del pescato, di circa 100 metri quadrati. Intanto a Viserba il porticciolo è stato liberato dai detriti sabbiosi e fangosi che ne limitano la funzionalità. L’intervento ha riguardato la porzione a mare del Canale Sortie. Seguirà un progetto di riqualificazione sulle banchine e sull’arredo del porticciolo.