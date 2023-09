Nuova luce per la sede municipale Ecco il progetto per risparmiare sulla bolletta

Nuova luce in municipio. Gli uffici hanno approvato il progetto richiesto a un professionista per l’efficientamento energetico dell’edificio in cui ha sede il comune riccionese. L’ammontare dei lavori che andranno realizzati è previsto in 86mila euro. Serviranno a una revisione completa degli apparti elettrici e luminosi per contenere al massimo i consumi. Le maxi bollete pagate nell’inverno scorso e in quello precedente per effetto del caro energia dovranno diventare un ricordo del passato.

L’intervento è inserito nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2023-25 fa parte dell’elenco relativo all’anno in corso. A rendere possibile l’investimento ci hanno pensato le risorse del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello specifico si tratta della missione ‘Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni’. Una volta approvato dagli uffici il progetto completo, si passa alla fase operativa per arrivare all’individuazione delle ditte che seguiranno i lavori.