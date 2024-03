"Nuova luce sull’arte del ’300 con gli affreschi ritrovati a Verucchio"

Continuano a stupire gli affreschi del ‘300 rinvenuti nel convento di Santa Croce a Verucchio. Una scoperta straordinaria, secondo alcuni esperti una delle più importanti per quanto riguarda la storia dell’arte medioevale in Italia, che ha spinto la Fondazione Carim a mettere in campo una serie di iniziative. Tra queste la pubblicazione del volume Luce sul Trecento, che fotografa "lo straordinario rinvenimento e lo posiziona fra i più preziosi contributi nel racconto di una stagione artistica". L’altro ieri a Palazzo Buonadrata, si è svolta la presentazione del libro (edito dalla Vallecchi). Luce sul Trecento, spiega la Fondazione, "è un breviario concentrato su una scoperta che ha qualcosa di provvidenziale e miracoloso", anche per il modo in cui è avvenuta. "Questo rinvenimento apre una nuova finestra sulla pittura riminese del ’300, sulle sue ascendenze giottesche e bizantine, sulla storia dell’arte medievale". Nella prefazione, il presidente della Fondazione Carim Mauro Ioli ha parlato dell’importanza di "sostenere la valorizzazione delle radici identitarie e culturali". Il volume offre anche il contributo dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte (il Rotary club di Rimini, la sindaca di Verucchio Stefania Sabba, il padre guardiano del convento) nonché di alcuni storici dell’arte (Alessandro Volpe, Alessandro Marchi, Daniele Benati, Fabio Massaccesi, Simonetta Nicolini, Giovanni Rimondini, Mauro Minardi, Alessandro Giovanardi) e di Nomisma. Il ritrovamento, secondo Giovanni Carlo Federico Villa, curatore del libro "sottolinea la centralità di un territorio capace di saldare vicende millenarie e offrire l’occasione a Rimini di spostare il suo baricentro dalla linea di costa a quella di collina".