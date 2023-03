Nuova luce sulle strade e bolletta tagliata del 75%

Da un anno all’altro il consumo energetico delle rete di illuminazione pubblica a Riccione è crollato del 75%. Il merito va alla sostituzione e gestione delle lampade in ben 11.937 punti luce cambiati nell’arco di soli sei mesi. Prima dell’intervento il consumo annuo della rete pubblica era di 6.065.934 kilowatttora. Oggi, a intervento concluso, il consumo sarà di 1.455.237 kilowattora. Inoltre l’energia consumata arriva al 100% da fonti rinnovabili, cosa che offre un duplice sostegno alle politiche ambientali con una riduzione dell’anidride carbonica prodotta, stimata in 3mila tonnellate all’anno. L’intervento del nuovo gestore della rete di illuminazione pubblica, City Green Light, è iniziato il primo aprile del 2022. Era stata la precedente amministrazione comunale a voler cambiare gestore chiudendo i rapporti con Hera luce anche se il contratto non era ancora concluso. Per quella scelta l’allora amministrazione Tosi si ritrovò a dovere affrontare un contenzioso legale con Hera luce che è ancora in corso. Ma secondo l’amministrazione precedente il risparmio per le casse pubbliche sarebbe stato troppo importante per non procedere.

Oggi l’amministrazione Angelini fa i conti con un drastico taglio ai consumi che finisce per annullare gli effetti del caro energia. Non è solo una questione economica, visto che "il nuovo sistema di illuminazione – scrive l’amministrazione – ha consentito di migliorare l’efficienza e le prestazioni della rete garantendo al contempo il contenimento dell’inquinamento luminoso e un maggiore comfort visivo, così da rendere le strade più sicure e permettere ai cittadini e ai turisti di vivere gli spazi urbani come luoghi di incontro e aggregazione".

Il risultato raggiunto con City Green Light, il cui contratto ha validità nove anni, non è un punto di arrivo. "Stiamo portando avanti – spiegano i due assessori, Christian Andruccioli e Simone Imola – diversi progetti per accedere a fondi specifici per la riqualificazione energetica di strutture di proprietà comunale come ad esempio la sede municipale o la scuola Fontanelle. L’amministrazione comunale ha inoltre intenzione di mettere mano alla ristrutturazione delle scuole, soprattutto quelle dell’infanzia, accedendo ai fondi del Conto termico".

