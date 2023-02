"Nuova Marecchiese È tutto fermo"

Il progetto dell’architetto Preger per una nuova viabilità in Valmarecchia? "È bloccato come le auto e i camion che ogni giorno sono incolonnati sulla Marecchiese. E la Valmarecchia è offesa dall’immobilismo delle amministrazioni". Ci va giù duro, quasi uno scontro frontale, il Comitato Valmarecchia Futura. A tre mesi dall’elezione di Jamil Sadegholvaad quale presidente della Provincia di Rimini e a cinque dallo studio di fattibilità elaborato da Preger, "tutto è fermo, forse ancor di più di tre mesi fa". Altro che nuova viabilità. "Le soluzioni abbozzate paiono trovare discordi alcune amministrazioni, alcune delle quali scelgono proprio il ‘non dialogo’. Che gli obiettivi della Provincia fossero poco chiari e opportunamente fumosi, lo dicemmo subito". Ma quello che ‘Valmarecchia Futura’ non si aspettava è l’empasse, "incomprensibile", il prevalere dell’interesse del proprio orticello comunale e non di una comunità, la frammentarietà amministrativa fra pezzi di valle, dalla montagna al mare. Deluso, offeso ma non affranto, il Comitato non si ferma. E incalza. Lo studio di fattibilità parla di una variante a Novefeltria, di interventi migliorativi in alta valle, di una circonvallazione a Villa Verucchio, di un collegamento alla nuova Ss 16 all’altezza di Spadariolo. L’obiettivo è uno e chiaro: ridurre drasticamente i tempi di percorrenza lungo la Marecchiese. "Noi diciamo che dimezzarli sarebbe la vera soluzione, se davvero le chiacchiere che vogliono la Valmarecchia un territorio prezioso da vivere sotto tutti i punti di vista, magari da sviluppare, fossero seguite dalla coerenza".