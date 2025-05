Nuova Marecchiese, ecco il progetto di Anas

Incontro partecipato, ieri sera, con Anas, autorità e comitato Valmarecchia Futura, per parlare del futuro della Marecchiese. Presenti cittadini e associazioni. Dopo il primo incontro di 4 anni fa e quello con l’ex ministro dei trasporti Bignami, a ottobre, ieri Anas ha deciso di organizzare un incontro pubblico al teatro sociale di Novafeltria. Presenti anche autorità regionali come il consigliere Nicola Marcello (FdI) che ha coordinato l’evento.

In 47 slide e con un lungo dibattito, i tecnici Anas non hanno presentato una bozza di progetto ma un ‘quadro esigenziale’ da dove si partirà a parlare poi, nelle prossime settimane, di azioni concrete. Il quadro dovrà ora essere vagliato infatti da enti competenti, Regione, Provincia, e dai sette comuni convolti. Una volta approvato da tutti, si potrà procedere con la bozza di progetto. Cinque gli stralci funzionali che Anas propone per allargare la strada, nel lungo tratto da Pennabilli a Rimini, creando spazi a 4 corsie (due per ogni senso di marcia) che dovranno rendere la statale più sicura.

In base alle esigenze di flussi e ai rischi idrogeologici, non sono previste gallerie o ponti particolari, ma tragitti che interesserebbero il lato destro del fiume Marecchia, direzione Pennabilli-Rimini. Il quadro vedrebbe la creazione di una strada principale alternativa a quella attuale, che bypasserebbe i centri abitati di Novafeltria, Secchiano e Villa Verucchio, allacciandosi alla rotonda grande di Corpolò. Due nuovi stralci sono previsti anche per la zona di Sant’Ermete. Un quadro che andrebbe a migliorare tratti stradali a rischio per incidenti, esondazioni e smottamenti. Costo totale del progetto? Ben 400milioni di euro. Anas annuncia che i singoli budget, divisi per stralci, saranno dirottati seguendo un iter preciso, una volta deciso quando partire con la redazione del progetto. I tempi non saranno brevi. Marcello afferma però: "Il Governo crede molto nel futuro di questa Marecchiese. C’è volontà di proseguire con la realizzazione di una nuova statale per la sicurezza di tutta la Valmarecchia".