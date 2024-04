Nuova Marecchiese, il comitato mette la freccia:: "Dopo gli annunci ora vogliamo fatti concreti"

Avanti tutta con la nuova Marecchiese. A chiederlo è il comitato Valmarecchia futura, dopo il positivo incontro tra i sindaci, il viceministro Galeazzo Bignami e i dirigenti di Anas. Il progetto per la nuova Marecchiese è stato inserita nell’accordo di programma ed è già stato conferito l’incarico ad Anas, che ha avviato i monitoraggi sui flussi di traffico. Il comitato ringrazia i sindaci per l’impegno e si augura che "i buoni propositi vengano tradotti in azioni concrete". E per questo organizza una nuova assemblea pubblica sulla Marecchiese, che si terrà il 14 maggio al teatro Sociale di Novafeltria. Vuol battere il ferro finché è caldo il comitato: "L’unica soluzione per favorire lo sviluppo vero della Valmarecchia è dimezzare i tempi di percorrenza della Marecchiese, renderla più sicura" m.c.