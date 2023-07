Nuova Marecchiese "Non ho rinunciato"

"L’incarico per progettare la nuova Marecchiese mi è stato affidato nel 2022, dopo 4 mesi ho consegnato il primo studio, poi integrato in quelli successivi". A precisarlo è l’architetto Edoardo Preger, che poi aggiunge: "Io non ho rinunciato al progetto. Di fronte all’impegno del Ministero a finanziare i lavori si è preferito passare subito al progetto di fattibilità da parte di Anas. Una decisione condivisa da tutti e di buon senso". E "sarà sempre Anas a sciogliere il nodo di Villa Verucchio, su cui permane la contrarietà del Comune alla soluzione da noi proposta".