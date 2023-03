Nuova Marecchiese, vertice col viceministro

Un piano per rendere più scorrevole e meno pericolosa la Marecchiese. Lo studio di fattibilità per il nuovo tracciato della statale 258 è stato al centro dell’incontro tra Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia e i sindaci di Novafeltria, Pennabilli e San Leo. Gli amministratori hanno illustrato il progetto per migliorare le condizioni di sicurezza e del traffico dell’arteria, in particolare nel tratto da Ponte Messa a Rimini. "L’adeguamento è fondamentale per la competitività dei territori, inoltre nel caso della Marecchiese c’è un cronico problema di sicurezza stradale da risolvere – dice Alice Buonguerrieri – Il confronto è stato utile: cercherò di seguire la partita in prima persona e di avviare un dialogo col ministero delle Infrastrutture. Con gli amministratori dell’Unione della Valmarecchia saremo il 22 marzo dal viceministro Galeazzo Bignami, per scendere nei dettagli operativi dell’iter da seguire".