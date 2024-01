Nuova missione riminese in Ucraina: "Portiamo acqua e aiuti ai bambini"

In Ucraina nelle zone a ridosso del fronte per portare acqua, cibo e una speranza. La comunità Papa Giovanni XXIII è capofila di un progetto finanziato con oltre 1,6 milioni di euro per sostenere azioni umanitarie nei territori martoriati da anni di conflitto.

La Papa Giovanni fin dall’inizio della guerra è impegnata nel sostegno della popolazione ucraina. E una delle attività su cui si è concentrata è il reperimento di acqua in territori dove le bombe hanno reso complicato ottenere una risorsa fondamentale come l’acqua. L’azione che verrà messa in atto in questi mesi mira ad aiutare oltre 41mila persone nell’area di Kherson e dintorni. Qui la guerra è la quotidianità, e la popolazione ne sta pagando un prezzo carissimo. Soprattutto le nuove generazioni. Sono i bambini che esistono e resistono sotto le bombe, ma non hanno più una scuola e luoghi dove ritrovarsi e vivere quella che dovrebbe essere l’infanzia. I volontari della Papa Giovanni sono impegnati anche in questo, nell’offrire ai bambini istruzione e svago, cercando di creare per loro spazi di socializzazione che non siano i soli rifugi quando dal cielo piovono missili e droni.

Per poter garantire l’approvvigionamento di acqua i pozzi scavati nei mesi scorsi hanno bisogno di manutenzione, e i recenti finanziamenti serviranno anche a questo. Oltre 30mila persone potranno bere così acqua potabile. Il progetto prevede anche la realizzazione di tre nuovi punti di distribuzione. In questi territori martoriati dalla guerra vive appena un quinto della popolazione rispetto a quella che c’era prima del conflitto. Kherson era una città con 100mila abitanti, oggi ne conta appena 20mila.

Sono di ritorno dall’Ucraina tre volontari, tutti giovani tra i 24 e i 35 anni provenienti da Torino e Imola. Per sostituirli si sta formando un gruppo nutrito e solido. Anche a Rimini, da dove l’associazione gestisce le operazioni in Ucraina, si formano volontari che possano portare un contributo nelle zone di guerra. Ci sono tanti ragazzi che si stanno facendo avanti e all’occorrenza saranno chiamati a partire. Durante tutto l’anno le azioni che verranno messe in campo saranno finanziate dal fondo che è stato messo a disposizione dall’Aics, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Andrea Oliva