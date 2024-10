Nuova nata in casa Bimota. In pista la KB998

A volte ritornano. La nuova nata in casa Bimota si chiama KB998. E’ stata presentata sul circuito di Jerez, in Spagna, nei giorni scorsi. Con il test è iniziata una nuova era per la casa riminese (oggi di proprietà Kawasaki, nata nel 1966 come azienda di impianti di riscaldamento, dal 1971 su due ruote per la passionaccia di Massimo Tamburini). Dopo il fallimento nel 2003, tanti i passaggi di mano. Quello spagnolo è un grande ritorno, in pista, con il debutto - in prospettiva la partecipazione al Mondiale Superbike - della KB998 del team Bimota by Kawasaki Racing Team. Alex Lowes e Axel Bassani per la prima volta si sono confrontati con altri piloti della Superbike con la nuova moto, ora svelata ufficialmente. La KB998 ha il motore della Ninja ZX-10RR, ma il telaio è realizzato da Bimota. Insomma, Made in Italy. Grande la curiosità di vederla all’opera.