Nuova nomina per il vescovo. Beneventi

Nuova nomina per il vescovo di San Marino-Montefeltro. Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale italiana-Ufficio per le Comunicazioni sociali nel corso dei lavori del Consiglio che si sono svolti Roma sotto la guida del cardinale presidente Matteo Zuppi, ha nominato il vescovo Domenico Beneventi, membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.

"La nomina – dicono dalla Diocesi – è stata accolta nel territorio sammarinese-feretrano con evidente soddisfazione. Il vescovo Domenico, infatti, vanta una profonda preparazione del settore delle comunicazioni sociali, con una grande esperienza del mondo del giornalismo e in virtù di queste sue conoscenze ha ricevuto in passato anche la nomina a collaboratore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e di consulente ecclesiastico dell’Aiart".

Pochi giorni fa gli era stata conferita anche la nomina a vescovo delegato per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna.