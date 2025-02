Nuova ondata di furti sul Titano. Quattro case svaligiate dai ladri

Quattro abitazioni visitate dai ladri nel giro di poche ore. Nuova ondata di furti a San Marino. Valdragone, Domagnano e Torraccia le zone scelte dai malviventi per mettere a segno i propri colpi. Con una dinamica ben precisa. Hanno agito nella giornata di venerdì al calare del sole, scegliendo abitazioni circondate dal verde. Ottime per poi avere un’agevole via di fuga.

In tutti i casi, i malviventi sono entrati scassinando porte e finestre delle abitazioni finite nel mirino, e approfittando del fatto che in quegli appartamenti non c’erano sistemi d’allarme o non erano in quel momento attivati. I padroni di casa, una volta scoperta la spiacevole visita, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Gli uomini della Gendarmeria, insieme a quelli della Guardia di Rocca, sono arrivati sui luoghi del furto per i sopralluoghi. Mettendosi alla ricerca dei ladri che, presumibilmente, potrebbero essere gli stessi per tutti i colpi messi a segno. Stanno anche raccogliendo testimonianze su movimenti sospetti. Perché in uno dei casi una donna, rientrando nella propria abitazione, ha visto un uomo vestito di scuro darsi alla fuga passando proprio per le aree verdi che si trovano in zona. Prima di darsi alla fuga i malviventi in quelle abitazioni sono riusciti a rubare denaro, gioielli e orologi.

Le ricerche delle forze dell’ordine continuano e gli agenti intano i cittadini a segnalare movimenti sospetti o veicoli insoliti utili ad agevolare le indagini. I ladri tornano a colpire a San Marino. Poco più di due mesi fa un’altra ondata di furti aveva messo in allarme i cittadini. Undici nel giro di due settimane. E in quell’occasione si era scatenato anche un dibattito politico acceso sul tema della sicurezza. "Riteniamo – il tema rilevante – la presa di posizione di allora da parte di Repubblica Futura – e sarebbe auspicabile capire se il governo ha qualche idea in proposito. Apprezziamo gli sforzi delle nostre forze dell’ordine per prevenire e contrastare un fenomeno odioso, ci piacerebbe però sapere se il Congresso di Stato ha in mente misure per rafforzare la sicurezza in territorio, magari mettendo a disposizione delle forze dell’ordine maggiori risorse". Non tardò ad arrivare la pronta risposta della Democrazia Cristiana. "La sicurezza viene prima di tutto – avevano detto dal Pdcs – Tanti i risultati ottenuti, tra cui la videosorveglianza dei confini, il reclutamento di nuovi agenti per i corpi di Polizia e l’apertura di una nuova sede della Guardia di Rocca a Gualdicciolo".