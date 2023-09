Nuova palestra alla cittadella Affidata l’opera da 3 milioni

Terminate le procedure per l’affidamento dell’opera della nuova palestra alla Cittadella dello Sport di Santarcangelo. Il raggruppamento temporaneo di imprese e progettisti Som Spa si è aggiudicato i lavori finanziati dal Pnrr per 3 milioni e 375mila euro. Finora si tratta del maggiore intervento effettuato con fondi Pnrr nella città clementina. Al primo bando pubblico, che era andato deserto, è seguita la procedura negoziata a cui sono stati invitati 17 soggetti differenti. Fra questi ha prevalso quindi Som SpA, con un raggruppamento temporaneo costituito nel dettaglio dalla Società fra Operai Muratori di Cesena, la cooperativa sociale consortile Cicai di Rimini e da otto tecnici progettisti, tra architetti e ingegneri. Nel concreto si stratta di una struttura pensata al servizio delle società sportive e delle famiglie residenti. Due i blocchi destinati rispettivamente ai servizi e alla palestra. Previsto inoltre un campo regolamentare di pallavolo. In costruzione ci sono poi grandi tribune, per un centinaio di spettatori.

A.g.c.