Nuova pavimentazione: chiude corso Fratelli Cervi

Stop ai sobbalzi dei veicoli in transito e ai capitomboli. In corso Fratelli Cervi, a Riccione Paese, come promesso dalla giunta nella pubblica assemblea del 26 marzo, domani partiranno i lavori di manutenzione straordinaria per sistemare la pavimentazione in pietra della carreggiata. Si tratta di un’operazione di decoro urbano e sicurezza per il quale il Comune ha stanziato 17 mila euro. Occhio alla viabilità, per consentire lo svolgimento dei lavori, da effettuare in due momenti per un paio di settimane, il corso sarà chiuso alla circolazione dei veicoli. Tirano un sospiro di sollievo i residenti, quanto i negozianti, con le piogge abbondanti, infatti, le auto in transito facevano schizzare l’acqua ovunque anche contro le vetrine. Come riporta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola "l’intervento, affidato a Geat, oltre alla sistemazione prevede l’ancoraggio delle pietre su un nuovo strato di malta, questo garantirà maggiore sicurezza, ma anche durata nel tempo della pavimentazione sollecitata dal passaggio dei veicoli". La strada come detto verrà chiusa al traffico veicolare, viene invece garantito il passaggio pedonale sui marciapiedi. Si parte col tratto compreso tra la chiesa vecchia San Martino e l’incrocio con viale Diaz, per poi procedere con la seconda parte dall’intersezione con viale Diaz a quella con viale Ruffini. Meteo permettendo, si conta di concludere tutto in una quindicina di giorni. Seguirà la sistemazione di altre strade.

Nives Concolino