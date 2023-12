Nuova perizia al Palacongressi sotto l’albero

È prevista entro la fine del mese di dicembre la nuova perizia sul Palazzo dei congressi, sul lungofiume di Bellaria, alias Palaveleno in onore del suo ideatore, il compianto Aldo Gino ’Veleno’ Foschi. Il Palaveleno è al centro da tempo di un lungo e complesso contenzioso giudiziario, tra il Comune di Bellaria Igea Marina, che dopo aver rilevato una quantità elevatissima (a suo dire) di abusivi edilizi e di opere convenzionate mai realizzate l’ha di fatto acquisito al patrimonio pubblico, e la società cui fa riferimento la proprietà precedente. Che non ha mai accettato quel provvedimento, in verità piuttosto insolito nel panorama amministrativo non solo locale.

Il Consiglio di Stato ha ordinato da tempo l’effettuazione di ulteriori verifiche sugli illeciti che portarono il Comune ad acquisire la struttura. Agli uffici tecnici comunali risultavano abusivi, in parte o in toto, tra le altre cose diverse sale, vani, scale e ripostigli. "Gli incrementi di superficie utile lorda realizzati in difformità dal progetto approvato ammontano a 1.981,20 metri quadrati (6.852,75 in totale, dei quali 4.871,55 autorizzati) pari a un aumento del 41%": questo era messo nero su bianco nella delibera del 4 agosto 2017 dall’allora dirigente del Comune, ingegner Michele Bonito, dopo vari sopralluoghi che erano stati avviati fin dal dicembre precedente, a cura dell’Ufficio controlli edilizi. Con emissione successivi di diversi verbali. Cui fece seguito una "ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato del luoghi",dove figurava un lungo elenco di opere, di urbanizzazione secondaria e urbanizzazione privata, mai realizzate o realizzate solo in maniera parziale, in violazione della convenzione urbanistica stipulata dalla proprietà e l’amministrazione comunale.

Il contenzioso dunque è ancora aperto. Il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Zenit srl (socio accomandatario della società Centro Congressi) contro il Comune per la riforma della sentenza pronunciata dal Tar il 3 dicembre 2019, ha disposto così una nuova perizia.

Che doveva partire in ottobre, con "relazione preliminare" da presentare entro 90 giorni "dall’inizio delle operazioni peritali", ma è stata rimandata a questo mese. Poi le parti avranno 15 giorni per eventuali osservazioni, con deposito alla segreteria del Consiglio di Stato della relazione finale entro "ulteriori 30 giorni"