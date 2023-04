Nuova piscina Operai pronti a tuffarsi in vasca

In volata l’amministrazione comunale è riuscita a confermare i fondi del Pnrr per ampliare lo stadio del nuoto. Gli uffici tecnici del Comune hanno terminato in tempo gli elaborati ed ora non manca che dare il via ai lavori così da completare l’impianto natatorio per il 30 giugno del 2025. "Non è stato un lavoro semplice - dice l’assessore a Sport e Lavori pubblici Simone Imola -. Come stiamo vedendo a livello nazionale, riuscire a ottenere effettivamente i fondi del Pnrr impone grande impegno e lavoro di squadra perché le scadenze sono tassative, pena la perdita dei finanziamenti. Devo ringraziare ufficio tecnico e ufficio gare per il lavoro svolto in sinergia. Rispettare la scadenza del 31 marzo per i lavori dello Stadio del nuoto è stato tutt’altro che facile ma era un nostro grande obiettivo e lo abbiamo centrato: entro la primavera del 2025 Riccione avrà una nuova piscina coperta".

L’assessore brinda, ma quello della nuova piscina non è n record di velocità. Era il 2003 quando iniziarono i lavori per la costruzione dell’attuale stadio del noto che venne inaugurato il 12 maggio del 2004 in occasione dei Mondiali master. All’epoca il sindaco era Daniele, il padre dell’assessore Imola. Oggi lo stadio del nuoto vuole continuare a crescere. Lo farà attraverso due distinti interventi. Quello a cui fa riferimento l’assessore sarà finanziato con 4,8 milioni di euro, di cui 4 derivanti dai fondi de Pnrr e 800mila euro dalle casse comunali. A questi si aggiungeranno altri lavori per un importo di 700mila euro grazie al bando sport nazionale, destinati a partire già nel mese di aprile per adeguare gli impianti esistenti e rendere la struttura meno energivora. Infatti anche se i costi di gas e luce sono diminuiti negli ultimi mesi, restano tuttavia superiori al periodo pre pandemico.

Il progetto di ampliamento dell’impianto prevede la costruzione di un nuovo edificio collegato all’esistente sul lato ovest. La palazzina ospiterà un’ulteriore vasca lunga 25 metri dotata di spogliatoi propri e collegata all’edificio attuale tramite un passaggio coperto in aderenza che consentirà alla nuova struttura di essere autonoma all’occorrenza, permettendo il proseguo dei corsi anche quando si terranno le competizioni nella vasca olimpionica. Con parte del finanziamento verranno fatti lavori di miglioramento anche all’interno della struttura attuale andando ad allargare il piano vasca. L’esigenza l’hanno posta gli stessi nuotatori altrimenti costretti a starsene in tribuna in attesa della gara. "Questo intervento consentirà allo Stadio del nuoto di Riccione di ospitare al meglio i grandi eventi internazionali e di rappresentare sempre di più la casa della Federazione italiana nuoto".

Andrea Oliva