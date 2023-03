Nuova piscina, si parte in giugno

Ruspe accese a giugno. Affidati i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale cofinanziata con fondi del Pnrr. Si è svolta l’ultima seduta pubblica della gara per l’affidamento dei lavori, aggiudicati dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Cocer, Cicai e dalla coop Coeril, a cui spetterà il compito di dare forma al nuovo polo dedicato all’acqua che sorgerà a Viserba. Con l’aggiudicazione dei lavori, che avverrà la prossima settimana, sarà rispettato il milestone fissato dal Pnrr, che stabilisce il 31 marzo 2023 come il limite ultimo per l’affidamento degli interventi. L’opera rientra tra gli interventi sostenuti dal programma nazionale, che cofinanzia per 2,1 milioni di euro il progetto a fronte di un investimento complessivo di 10,5 milioni. I polo nascerà nell’area tra via Sacramora e via Baroni e sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25x25 metri e due vasche dedicate all’acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e bambini. E’ presente una tribuna riservata al pubblico per una capienza massima di 150 persone.