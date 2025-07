Nuova piscina di Rimini: a Viserba l’impianto con tre vasche, bar e centro commerciale / Video

Rimini, 1 luglio 2025 - Una nuova piscina comunale per la città di Rimini. I lavori del polo sportivo a Viserba sono ormai terminati e l’apertura è prevista entro l’anno. In mattinata il sindaco Jamil Sadegholvaad con l’assessore Mattia Morolli e i tecnici pubblici e privati che hanno seguito il cantiere, ha fatto visita nella nuova struttura che si trova all’interno del parco don Tonino Bello.

L’investimento complessivo della nuova piscina pubblica si aggira sui 10,5 milioni di euro di cui 3,5 derivati dal bando del Pnrr. A questo investimento si va ad aggiungere 1,6 milioni di euro per la completa riqualificazione del parco don Tonino Bello che circonda la struttura sportiva. Sarà un parco integrato con l’impianto.

La vasca principale da 25 metri e 10 corsie, con accanto altre due vasche più piccole per attività sportive di riscaldamento, la riabilitazione funzionale o acqua fitness e introduzione al nuoto per i più piccoli, saranno divise dal parco da una lunga e alta vetrata affacciata sull’area verde dove verrà realizzata una zona giochi inclusiva su una superficie di 350 metri quadrati. La vasca principale avrà anche una tribuna da 150 posti per chi voglia seguire i propri cari oppure per consentire lo svolgimento di tornei e iniziative legate al mondo sportivo con ripercussioni in ambito turistico.

Altro elemento centrale nella progettazione è stata l’inclusività. Tutti gli spazi e gli usi sono pensati per tutti, con attenzione per le persone disabili. Da un punto di vista energetico i tecnici del Comune hanno richiesto standard avanzati per avere un edificio con impatto minimo sull’ambiente. Sul tetto è posizionato un impianto fotovoltaico da 30 Kw. L’edificio sarà dotato anche di un bar che avrà un affaccio sull’esterno dove sarà posizionato un dehor. Sarà presente anche una piccola area commerciale per la vendita di abbigliamento e attrezzature sportive legate al nuoto. I lavori sono stati realizzati da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Co.Ce.r. costruzioni srl, Coeril srl, Cicai, con consorziate esecutrici Teknoidraulica e Eurotec impianti. Il completamento dell’impianto arriva con ampio anticipo rispetto alle tempistiche poste dal Pnrr.

Per la gestione della piscina comunale è un corso un bando pubblico. Entro agosto saranno aperte le buste. Il futuro gestore sarà chiamato a investire oltre mezzo milione di euro per le attrezzature necessarie al funzionamento dell’impianto che dovrebbe aprire il prossimo anno. Fino ad allora la piscina comunale al Flaminio rimarrà aperta e fruibile. Poi, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad “faremo un’attenta analisi costi-benefici per verificare il futuro di quell’impianto che necessita di importanti interventi” essendo stato realizzato nei primi anni Settanta.