Nuova pista ciclabile in via del Prete prende forma

Novità in arrivo per via Del Prete. Comitato Mare Nord e amministrazione comunale stanno ragionando sulla viabilità dell’importante via in zona a mare, specie per la presenza della pista ciclabile a doppio senso e sulla velocità piuttosto elevata, spesso di sera, per moto e scooter. Nelle ultime settimane sono emerse le ipotesi di introdurre alcuni dossi per rallentare tali velocità di punta e garantire più sicurezza alle categorie deboli come pedoni e ciclisti. Ma il Comitato chiede pure di evidenziare maggiormente la pista ciclabile con asfalto colorato,come avviene in altri Comuni, per creare ancor più distacco tra le bici ed il resto del traffico. Il Comitato attende anche il taglio di oltre una ventina di platani, giudicati pericolosi e pericolanti, ed inoltre chiede anche limitatori di velocità come autovelox o controlli di vigili e forze dell’ordine durante le serate estive.