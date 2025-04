Nuova pista di atletica, due anni per il cantiere

Inizio lavori nella primavera del 2027. Il Comune detta i tempi per arrivare alla realizzazione della nuova pista di atletica con i relativi servizi, nell’area di 67mila metri quadrati a fianco di via Melucci. E’ arrivato il via libera dalla giunta al documento di fattibilità delle alternative progettuali per il nuovo impianto sportivo. La proposta progettuale prevede la realizzazione di una pista per l’atletica a otto 8 corsie, omologata in Classe A Fidal per le competizioni nazionali. Ci saranno le pedane per i salti (salto in lungo, in alto e con l’asta) e i lanci (disco, martello, peso, giavellotto) ospitate all’interno dell’anello della pista. Saranno presenti anche palestre per le attività di preparazione sportiva, spogliatoi, uffici, depositi, locali per l’infermeria e per l’antidoping, spazi bar e ristoro. Sono previste le tribune per assistere alle competizioni. a servizio dell’impianto saranno realizzati due parcheggi, uno per la sosta dei pullman e moto l’altro per le auto. Vista la grandezza dell’intero lotto, il complesso sportivo accoglierà anche aree verdi riqualificate che potranno essere attrezzate per lo svolgimento di attività all’aperto.