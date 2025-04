Nuova rete idrica. Operai al lavoro

Operai in strada alla Punta dell’Est a partire da domani. Hera, in collaborazione con il Comune, avvierà i lavori di rinnovamento della rete idrica nella zona di Punta dell’Est, un intervento che riguarderà i viali Nizza, Reno, Ticino, Rubicone, Adda, Bormida, Scrivia, Panaro, Brenta, Mincio, Sesia, Volano, Isonzo ed Emilia. I lavori fanno parte di un progetto più ampio che include la sostituzione delle vecchie condotte con nuove tubazioni in pvc, per un totale di circa 2mila metri di rete. Il miglioramento della rete idrica consentirà non solo il potenziamento e una maggiore durabilità nel tempo dell’infrastruttura, ma anche una maggiore efficienza nella gestione dell’acqua, con una conseguente limitazione delle perdite d’acqua. Il progetto si inserisce anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per emergenze o segnalazioni relative al servizio idrico, fognario o di depurazione, i cittadini potrannno contattare il numero verde 800.713.900.