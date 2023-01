Nuova rotatoria, chiude via del Mare

Chiude la via del Mare a Misano a partire da mercoledì per consentire il proseguo dei lavori per la realizzazione della rotatoria tra la statale 16 e via Grotta. Dopo la pausa natalizia dei lavori, iniziati precedentemente, il cantiere sta entrando nel vivo. La chiusura di via del Mare durerà 45 giorni, stando alla tabella di marcia del cantiere. L’accesso al polo sportivo e alla scuola media saranno consentiti transitando su via Alberello e via Garibaldi, sulle quali verranno deviate anche le linee del trasporto pubblico locale e lo scuolabus. Tra circa un mese e mezzo, quando riaprirà via del Mare, verrà chiusa al transito via Grotta. "In alcuni momenti – spiegano dal municipio – sarà necessario regolamentare il traffico sulla statale 16 in senso alternato, attraverso un impianto semaforico temporaneo. Interventi indispensabili per la realizzazione di un’opera attesa da tempo, che consentirà di mettere in sicurezza un incrocio delicato che collega l’entroterra al mare, oltre a rendere più fluido il traffico che collega la zona turistica".