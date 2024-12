Nuova rotatoria in zona Marano

Le rotatorie a Riccione si moltiplicano. Al Marano ieri sono partiti i lavori di costruzione di un’altra rotatoria che garantirà maggiore sicurezza all’incrocio tra i viali D’Annunzio e Angeloni, punto strategico per il traffico in entrata e uscita da Riccione, e per questo in passato più volte teatro anche di seri incidenti stradali. L’intervento da 450 mila euro sarà concluso prima dell’estate 2025. Per ora non sono previste modifiche alla viabilità, ma solo il restringimento della carreggiata. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola sottolineano: "La nuova rotatoria sarà porta d’ingresso nord della nostra città. Il progetto nasce in condivisione tra l’amministrazione comunale e i residenti dalla necessità di dare una risposta alle aree Marano, Alba e Spontricciolo per la messa in sicurezza di un punto strategico per la viabilità urbana". Nives Concolino