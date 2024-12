Nuova rotatoria sulla via Emilia davanti al cimitero

Nuova rotatoria sulla via Emilia. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato la convenzione con Anas per i lavori all’incrocio tra via Emilia e via Santarcangelo-Bellaria, all’altezza del cimitero. L’intervento sarà realizzato anche grazie ai contributi versati al Comune dalle aziende nell’ambito dei vari accordi pubblico-privati già stipulati. I lavori costeranno circa 400mila euro. "La nuova rotatoria – dice l’assessora all’urbanistica Angela Garattoni – sarà un’opera importante per la viabilità santarcangiolese. L’intervento darà il via alla rigenerazione della parte ovest della via Emilia e garantirà la messa in sicurezza dell’incrocio. La nuova rotatoria inoltre ci consentirà in futuro di ripristinare il collegamento diretto tra la via Emilia e la via Provinciale Uso, togliendo il traffico pesante da via Costa".